Дилеры назвали самые популярные подержанные автомобили в России

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Самыми популярными подержанными автомобилями на российском рынке в 2023 году стали модели Kia, Hyundai, Skoda и Nissan, сообщает "Газета.ру".

"В массовом сегменте остаются востребованными модели Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Nissan X-Trail и другие", – рассказал директор по продажам автомобилей с пробегом в одной группе компаний Владимир Желобов.

Также он выделил наиболее популярные подержанные автомобили в премиум-сегменте – модели брендов Mercedes-Benz, BMW (X5, X6, X3), Audi Q7 и Porsche Cayenne.

Желобов уточнил, что в РФ продажи автомобилей с пробегом почти в восемь раз превышают объемы продаж новых машин. Он отметил, что на российском рынке актуален дефицит ликвидных машин в хорошем состоянии, которые поступают в дилерские центры по программе trade-in при покупке клиентами новых автомобилей китайского автопрома.

До этого аналитики назвали самые популярные в России китайские автомобили с пробегом. Первое место по востребованности занял кроссовер Geely Monjaro. Второе место аналитики отдали автомобилю Lifan X60. Также в пятерку популярных моделей китайского автопрома вошли Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Emgrand EC7.

В России остановился рост цен на новые автомобили