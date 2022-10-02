Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении с 3 октября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
С 3 по 31 октября на Савеловском направлении Московской железной дороги будут курсировать компенсационные автобусы в связи с проведением ремонтных работ на участке Каналстрой – Вербилки. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
"3–31 октября по рабочим дням с 10:30 до 14:25 не будет движения на участке Каналстрой – Вербилки. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Несколько электропоездов дальнего пригорода проследуют по укороченным маршрутам от/до станции Дмитров. Для пассажиров в эти дни будут назначены компенсационные автобусы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что автобусы будут курсировать между станциями Дубна и Дмитров с 3 по 31 октября. Они будут отправляться по рабочим дням в 10:00 и 11:10. В обратную сторону автобус будет выезжать в 11:05 от автостанции Дмитров. Также до Дмитрова можно будет доехать на автобусе от станции Савелово, который будет выезжать в 11:40.
"В зависимости от пассажиропотока на рейсе могут работать один или два автобуса. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования", – указано в материале.
Ранее Московская железная дорога сообщила об изменении расписания ряда пригородных поездов на Казанском, Курском и Рижском направлениях с 1 по 24 октября.
В частности, на Казанском направлении пройдут путевые работы на участке Раменское – Быково. Они запланированы во временные слоты с 21:30 до 06:00 1–3, 8–10, 15–17, 22–24 октября. Кроме того, с 1 по 11 октября ожидается ремонт на участке Дивово – Подлипки.
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