Почти 50 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

Столичные аэропорты сообщают об отменах и задержках вылетов самолетов. Такую информацию приводит сервис "Яндекс.Расписания".

Известно, что изменения в расписании затронули 48 рейсов.

В частности, во Внуково задержали 4 вылета, а также отменили 13.

При этом в Домодедово перенесли время взлета для 3 лайнеров. Кроме того, 12 самолетов не поднимутся в воздух вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево заявили об отмене 14 рейсов. Еще у 2 самолетов изменилось время вылета.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Ранее в Москве задержали и отменили более 20 авиарейсов. При этом наибольшее количество корректировок случилось в аэропорту Домодедово.