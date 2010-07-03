Аэропорты Москвы сообщили об отменах и задержках рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что во Внуково приостановили 6 рейсов. При этом в Домодедово 10 самолетов задержали и 9 отменили.

В воздушной гавани Шереметьево перенесли время вылета для 7 рейсов.

О причинах задержек и отмен не сообщается. Предполагается, что причиной изменений в расписании стали погодные условия, а именно усилившиеся в столичном регионе порывы ветра.