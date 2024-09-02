Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Станция метро "Солнцево" стала самой популярной на участке "Раменки" – "Рассказовка" с момента открытия, которое состоялось в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Так, по его словам, на данной станции совершают свыше 21 тысячи поездок в рабочий день. Следующей популярной станцией стала "Рассказовка", благодаря которой москвичи и гости столицы совершают более 20 тысяч поездок в рабочий день. Тройку замкнула "Озерная" – с ее помощью свыше 19 тысяч человек совершают поездки в будний день.

Всего, как утверждает Ликсутов, более 100 тысяч пассажиров, в том числе жители ТиНАО, пользуясь участком "Раменки" – "Рассказовка" в рабочий день. Эти станции позволили гражданам экономить в пути около часа в день, а метро в пешей доступности от дома появилось у 300 тысяч жителей столицы.

"Мы продолжаем масштабное расширение рельсового каркаса столицы по поручению Сергея Собянина. В ближайшем месяце планируем открыть пять новых станций на Сокольнической и Троицкой линиях", – добавил заммэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что с момента полного запуска на БКЛ совершили свыше 500 миллионов поездок. Она смогла разгрузить ряд станций до 40%, а некоторые теперь экономят в пути до 45 минут в день. Рядом со станциями увеличились объемы строительства и деловая активность, появилось свыше 350 тысяч рабочих мест.

