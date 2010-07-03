Горьковский автозавод представил новую "ГАЗель NN"

Фото: пресс-служба "ГАЗ"

На выставке Comtrans 2019 Горьковский автозавод представил легкий коммерческий автомобиль нового поколения "ГАЗель NN" – производство начнется в конце 2020 года, старт продаж запланирован на 2021-й, пишет ТАСС.

Основные отличия модели перечислил президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин. По его словам, машина предлагает высокий уровень безопасности, повышенный комфорт, более 30 систем помощи водителю, универсальность и более выгодную стоимость обслуживания.

Сорокин добавил, что "ГАЗель NN" станет базой, на которой автозавод будет создавать новые модификации легких коммерческих авто.

Ранее глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне. Производство начнется в 2021 году. Также Ширинов рассказал, что стоимость люксового автомобиля Aurus Senat Sedan в базовом исполнении составит 18 миллионов рублей.