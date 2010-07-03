Движение поездов на южном участке салатовой ветки метро ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро введено в график.

"Движение на Люблинско-Дмитровской линии введено в график", – говорится в сообщении в Twitter-аккаунте столичного метро.

Ранее поезда следовали с увеличенными интервалами из-за осмотра инфраструктуры. Там проверяли все системы, которые связаны с движением поездов.

Ранее сообщалось, что Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят до поселка Северный в 2022 году. Станции накроют специальными ограждениями, крышей и забором для удобства жителей. Оборотные тупики на конечной станции "Физтех" построят наземным способом, но снаружи засыплют землей, чтобы в поселке не создавалось шума.