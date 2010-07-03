Салатовую ветку метро продлят в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят до поселка Северный в 2022 году, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы за станцией "Селигерская" сегодня уже фактически подготовили котлован, готовимся к старту тоннелепроходческого щита. Две станции будут в подземном исполнении, дальше щит поднимется на землю, и мы пойдем под МКАД к поселку Северный", – цитирует его Агентство "Москва".

Станции накроют специальными ограждениями, крышей и забором для удобства жителей. Оборотные тупики на конечной станции "Физтех" построят наземным способом, но снаружи засыплют землей, чтобы в поселке не создавалось шума.

"У нас в ближайшей перспективе – максимум через три года – эта линия дойдет до "Физтеха", практически до границы с Московской областью", – пояснил Хуснуллин.

Салатовую ветку продлят на три станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Станция "Улица 800-летия Москвы" будет проходить вдоль Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. Запроектированы два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Дмитровского шоссе, к остановкам наземного транспорта. Загрузка станции на расчетный срок составит 70 тысяч человек в сутки.

"Лианозово" будет располагаться вдоль Дмитровского шоссе у примыкания к нему Вагоноремонтной улицы. У станции сделают два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Дмитровского шоссе, к Лианозовскому проезду, Дубнинской улице. Ее загрузка достигнет 110 тысяч человек в сутки.