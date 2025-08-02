Режим работы вестибюля на станции "Бауманская" изменится с 4 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим работы вестибюля на станции "Бауманская" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена изменится в будние дни с 4 августа, передает пресс-служба Дептранса.

Ведомство отметило, что ограничения входа на станцию могут возникнуть на фоне ремонта эскалатора в утренние часы пик или при большом скоплении пассажиров. В связи с этим жителей и гостей столицы по возможности призвали использовать наземный транспорт или переносить поездки.

"Приносим извинения за временные неудобства. Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок", – говорится в сообщении.

Ранее в схему столичного метро внедрили некоторые элементы впервые за 90 лет. В новом дизайне сделали плавные линии и избавились от острых углов.

На схеме появились обозначения крупных парков, которые находятся в пешей доступности от метро, а также иллюстрации зданий ж/д и речных вокзалов, небоскребов делового центра "Москва-Сити".