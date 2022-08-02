Движение в сторону области было приостановлено на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Савеловском направлении Московской железной дороги и МЦД-1 приостановлено движение поездов в сторону области. Это связано с остановкой состава по техническим причинам на участке Савеловский вокзал – Бескудниково. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"К нему уже направлен вспомогательный локомотив. Совместно с коллегами из МЖД прикладываем все усилия для скорейшего восстановления движения", – говорится в сообщении.

По состоянию на 16:14 по мск движение поездов восстановлено, сообщили в телеграм-канале Дептранса. Поезд был убран вспомогательным локомотивом. В настоящее время прикладываются усилия по введению в график задержанных поездов. Сообщается, что некоторые маршруты могут быть укорочены или отменены, пассажиров призвали следить за расписанием в приложении.

Ранее движение поездов было приостановлено на МЦД-2 и Курском направлении МЖД в обе стороны в связи с остановкой поезда по техническим причинам.