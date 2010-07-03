На "Пикнике "Афиши" покажут макет поезда "Иволга" для МЦД

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На фестивале "Пикник "Афиши" в парке Коломенское 3 августа представят новейший поезд "Иволга" для Московских центральных диаметров.
Эти городские поезда будут перевозить пассажиров по первым двум МЦД – от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. Сам макет в точности повторяет первый вагон "Иволги". Там установят USB-розетки, поручни, сидения и зеленую фотозону с живыми растениями и неоновым брендингом. Гостям стенда предложат покачаться на качелях и сыграть в петанк, для детей также предусмотрены гигантская раскраска, островки отдыха и квест с памятными подарками.
Кроме того, специально для фестиваля выпустят три тысячи лимитированных версий именных карт "Тройка". Чтобы их получить, нужно опубликовать в Instagram или Facebook селфи на фоне нового поезда с хештегом #летаюнаиволге и показать фото на стойке.
Поезда "Иволга" полностью спроектированы и собраны в России. В каждом поезде установят смещенные к центру вагона широкие двери, при этом там будут поручни со специальным "теплым" покрытием. Кресла поставят "лицом к лицу", над ними разместят крючки для одежды и полки для багажа. Также в поездах предусмотрены системы обеззараживания воздуха и обеспечения микроклимата, крепления для велосипедов, USB-розетки и точки доступа Wi-Fi.
Особо отмечается, что "Иволги" приспособлены для проезда маломобильных пассажиров – для колясок сделаны крепления и специальные туалетные комнаты. При этом информационные таблички дублируются шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров.
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