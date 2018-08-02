Пенсионеры Москвы и области за 1 августа оформили 77 тысяч льготных билетов на электрички

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пенсионеры Москвы и Московской области с 1 августа начали пользоваться правом бесплатного проезда в пригородных электричках. В первый день они оформили более 77 тысяч льготных билетов. Об этом передает ТАСС.
"Льготные проездные пенсионеры и льготники приобрели пока что на три года – с 2018 по 2020", – рассказали в пресс-службе главного оператора пригородных железнодорожных перевозок в Москве "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).
В общей сложности право бесплатного проезда получили 2,8 миллиона человек, из которых 1,6 миллиона – москвичи и 1,2 миллиона – жители области.
Ранее сообщалось, что почти семь тысяч пассажиров воспользовались новыми льготами для проезда в пригородных поездах Ленинградского направления 1 августа.
Помимо этого, москвичи могут бесплатно ездить на всех пригородных поездах МТППК, в том числе на скоростных "Ласточках".
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