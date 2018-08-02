Около 7 тысяч пассажиров воспользовались бесплатным проездом в электричках 1 августа

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Около семи тысяч пассажиров воспользовались новыми льготами для проезда в пригородных поездах Ленинградского направления 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, передает Агентство "Москва".

Как отмечается, льготами воспользовались жители столицы и Подмосковья.

"В течение всего дня в кассах и билетопечатающих автоматах Ленинградского направления производилась необходимая для проезда в электричках перекодировка социальных карт", – говорится в сообщении пресс-службы.

Льготы на проезд в электричках, как отмечается, предоставляются на проезд между любыми станциями в границах участков Москва-Тверь и Москва-Конаково.

Москвичи могут бесплатно ездить на всех пригородных поездах МТППК, в том числе на скоростных "Ласточках".

Чтобы получить право на бесплатный проезд, нужно записать безденежный билет на перекодированную социальную карту. Если социальной карты нет или ее невозможно перекодировать в билетной кассе, москвичам нужно обратиться в ГУП "МСР", а жителям Подмосковья – в районный отдел социальной защиты Московской области.