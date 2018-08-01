"Собянинские льготы" начали действовать в электричках с 1 августа

1 августа, 14:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Собянинские льготы" на проезд в электричках вступили в силу 1 августа. Столичные пенсионеры и ряд других льготников теперь могут ездить в пригородных поездах бесплатно.
Бесплатные билеты будут действовать не только в Москве и Московской области, но и в других регионах, у которых есть беспересадочное сообщение со столицей. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в "Вконтакте" и в микроблоге Twitter.
"С сегодняшнего дня московские пенсионеры и ряд других льготников могут бесплатно ездить в электричках. Не только в Москве и области, но и в других регионах, имеющих беспересадочное сообщение со столицей. Это Рязань, Владимир, Тула и многие другие города", – отметил Собянин.
Льготным проездом смогут воспользоваться 1,6 миллиона москвичей.
Ездить можно на всех пригородных поездах, включая скорые и экспрессы. Количество поездок учитываться не будет.
Мэр Москвы отметил, что для бесплатного проезда нужно иметь при себе cоциальную карту москвича.
При первом обращении кассир запишет на социальную карту информацию о праве на льготу. В дальнейшем бесплатный билет можно будет не только оформить в кассе, но и распечатать в автомате.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подписал документ о бесплатном проезде на пригородных поездах для ряда категорий граждан. Согласно документу, для некоторых категорий населения вводятся "дополнительные меры социальной поддержки в виде права на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте вне Малого кольца Московской железной дороги".
Бесплатный проезд в Москве и Подмосковье
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