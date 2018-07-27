Собянин утвердил бесплатный проезд на электричках для ряда категорий граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал документ о бесплатном проезде на пригородных поездах для ряда категорий граждан. Этим правом они смогут воспользоваться с 1 августа 2018 года.Текст постановления опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, для некоторых категорий населения вводятся "дополнительные меры социальной поддержки в виде права на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте вне Малого кольца Московской железной дороги".

Уточняется, что право на бесплатный проезд в электричках получили граждане, которые проживают в Москве и имеют социальную карту, а также приемные родители-участники пилотного проекта по имущественной поддержке семей, которые приняли на воспитание детей старшего возраста или детей-инвалидов.

Помимо этих категорий, право на бесплатный проезд имеют граждане без социальной карты, если они являются почетными донорами России, Москвы или СССР, пенсионерами, родителями или законными представителями детей-инвалидов. Право на льготу также имеют родители инвалида с детства, обучающегося по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета или магистратуры в возрасте до 23 лет. Кроме того, правом на бесплатный проезд в электричках обладают: один из родителей или единственный родитель в многодетной семье, а также один из опекунов, попечителей или приемных родителей, который воспитывает ребенка-сироту младше 18 лет.