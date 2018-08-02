В России появится железнодорожный лоукостер

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Вагоны старого образца без кондиционеров и био-туалетов планируют временно объединить в отдельный бренд "эконом-бюджет", передает ТАСС.

Инициатива принадлежит дочке РЖД "Федеральной пассажирской компании". Согласно годовому отчету ФПК по итогам 2017 года, это будет сделано в рамках нового деления поездов дальнего следования по типам в зависимости от расстояния поездки.

Пассажирам предложат три типа поездов: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд и три класса обслуживания: эконом, комфорт, бизнес.

Вагоны с истекающим сроком эксплуатации выделят в отдельный временный бренд "эконом-бюджет". Это будет сверхбюджетный способ перемещения без дополнительных сервисов, но с возможностью сна.

Дневной экспресс подразумевает быстрый способ поездки со временем в пути до шести часов на расстояние до 600 километров.

Бизнес-класс сегмента предполагает полный сервис гостиничного уровня. Комфорт – набор сервисов для удобной поездки днем без высоких затрат. Эконом обеспечит бюджетный и удобный способ перемещения с возможностью доступа к некоторым сервисам.

"Ночной поезд" обещает пассажирам комфортную поездку с возможностью полноценного сна. Время в пути до 12 часов.

В бизнес-классе – это СВ и люкс. Уровень комфорт предполагает купе, эконом – открытые вагоны с высокой плотностью компоновки.

"Традиционный поезд" подходит для туризма и бюджетного способа переезда. Время в пути более 12 часов на дальние расстояния.

Бизнес-класс обеспечит полный сервис гостиничного уровня. Комфорт – достаточный набор сервисов, эконом – удобный способ перемещения с возможностью доступа к некоторым сервисам.

Ранее сообщалось, что ФПК введет невозвратные тарифы на билеты в купе, СВ и люкс с 1 января 2019 года. Законопроект, разрешающий невозвратные билеты, обсуждался последние семь лет.

Поправки для железнодорожного транспорта были согласованы около месяца назад. За счет этой меры дочка РЖД рассчитывает покрыть убытки от возвратов билетов.