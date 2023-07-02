Очередь из машин на Крымский мост увеличилась до 6,5 км

Фото: телеграм-канал "Крымский мост"

Затор, возникший перед Крымским мостом, достиг 6,5 километра, рассказал глава Минтранса Республики Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край – Республика Крым по состоянию на 08:00 затор до 6,5 километра, время ожидания до трех часов", – говорится в публикации в его официальном телеграм-канале.

Затор около 5 километров образовался перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края днем 1 июля. Местные власти решили увеличить количество сотрудников на пункте досмотра, чтобы решить проблему с очередью из машин.

Однако к вечеру 1 июля очередь из автомобилей только возросла и достигла 7 километров.

Минтранс Крыма рекомендовал путешественникам заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки для более быстрого прохождения досмотра.

Отмечалось, что в ночь на 2 июля затор сократился до 4,5 километра.



Многокилометровый затор образовался перед Крымским мостом со стороны Кубани