15 июня, 19:35Происшествия
Пьяного мужчину сняли с опоры Крымского моста в Москве
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Мужчину, который ранее залез на одну из опор Крымского моста в центре Москвы, сняли спасатели. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что после длительной беседы сотрудникам экстренных служб удалось уговорить мужчину перейти в спасательную люльку. Его жизни ничего не угрожает. При этом, когда неизвестный оказался на земле, он попытался скрыться от правоохранителей, но был задержан.
Движение на мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Ранее сообщалось, что из-за инцидента движение транспорта было ограничено до двух полос по внешней стороне Садового кольца.
До этого отмечалось, что мужчина может быть пьян, поскольку он бросил пустую бутылку из-под алкогольного напитка в толпу зевак. На место прибыли МЧС, психологи и экстренные службы.
Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы
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