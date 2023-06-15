Пьяного мужчину сняли с опоры Крымского моста в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Мужчину, который ранее залез на одну из опор Крымского моста в центре Москвы, сняли спасатели. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что после длительной беседы сотрудникам экстренных служб удалось уговорить мужчину перейти в спасательную люльку. Его жизни ничего не угрожает. При этом, когда неизвестный оказался на земле, он попытался скрыться от правоохранителей, но был задержан.

Движение на мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента движение транспорта было ограничено до двух полос по внешней стороне Садового кольца.

До этого отмечалось, что мужчина может быть пьян, поскольку он бросил пустую бутылку из-под алкогольного напитка в толпу зевак. На место прибыли МЧС, психологи и экстренные службы.

Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы