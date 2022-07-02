Москвичей предупредили об ограничениях работы метро из-за концерта в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения работы метро в районе стадиона "Лужники" возможны в субботу из-за концерта, который начнется в 19:00. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что станции "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьевы горы", "Парк культуры" и станция "Лужники" МЦК могут быть временно закрыты на вход или выход по требованию полиции.

"Билеты на обратную поездку в метро лучше купить заранее. Это поможет сэкономить время в пути после мероприятия", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 3 июля с 11:30 до 12:00 перекроют участок Оранжерейной улицы от Большой Косинской до Салтыковской улицы. Это связано с проведением Крестного хода.

