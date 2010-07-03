Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

Как сообщает портал "Яндекс.Расписания", во Внукове отложили пять рейсов и четыре перенесли.

В свою очередь, в Шереметьеве задержали 10 рейсов, а в Домодедове – восемь и 15 отменили.

Ранее сообщалось, что работы на летном поле в Шереметьеве были прекращены из-за сложных погодных условий.

МЧС предупредило, что в столице до утра вторника, 2 июля ожидаются гроза и ветер до 18 метров в секунду.