Москвичей предупредили о вечерних заторах 2 июня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Заторы до восьми баллов ожидаются в Москве в вечерний час пик в пятницу, 2 июня. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Во второй половине дня загруженность дорог может вырасти до восьми баллов – просим отложить поездки на более позднее время", – говорится в публикации.

Движение будет затруднено на фоне короткого рабочего дня и увеличения количества выезжающих из Москвы, объяснили в ведомстве. Кроме того, причинами заторов могут быть небольшой дождь, который прогнозируется в некоторых районах города, ремонтные работы и аварии.

Час пик начнется раньше обычного – с 16:00, уточнили в департаменте. Автомобилистов просят отложить поездки на более позднее время – после 19:00. Также водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

Утром затруднения возникли на ТТК в районе улицы Новой Башиловки, Москворецкой набережной и Садовом кольце в районе улицы Валовой.

Вечером заторы могут образоваться в центре, на Бульварном и Садовом кольце, ТТК и МКАД. Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Ранее стало известно, что протяженность утренних заторов в столице составила 55 километров.

Сложно было проехать на шоссе Энтузиастов в сторону центра. Затруднения были на участке от Главной аллеи до ТТК. Затор растянулся на четыре километра. Кроме того, затор длиной пять километров образовался от Велозаводской улицы до улицы Вавилова.



"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла