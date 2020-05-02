В Чечне приостановлена работа общественного транспорта

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В Чечне власти приостановили работу общественного транспорта из-за пандемии COVID-19. Известно, что новые ограничения продлятся в регионе до 11 мая включительно.

"Сообщаем, что на протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе работать не будет", – проинформировало региональное министерство транспорта и связи республики в Instagram.



В ведомстве также попросили жителей региона соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.

В четверг, 30 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение продлить введенные ранее ограничения из-за пандемии до 11 мая.

Согласно последней информации, в регионе выявлено 504 случая заражения коронавирусом. При этом 7 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские. Он призвал остальных мужчин последовать своему примеру.