В Чечне приостановлена работа общественного транспорта

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
В Чечне власти приостановили работу общественного транспорта из-за пандемии COVID-19. Известно, что новые ограничения продлятся в регионе до 11 мая включительно.
"Сообщаем, что на протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе работать не будет", – проинформировало региональное министерство транспорта и связи республики в Instagram.
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Уважаемые жители Чеченской Республики! Сообщаем, что на протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе не будет работать. Просим вас соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Обо всех изменениях будем сообщать на странице @mintrans.chr Спасибо за понимание!
Публикация от Минтранссвязь ЧР (@mintrans.chr)
В ведомстве также попросили жителей региона соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.
В четверг, 30 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение продлить введенные ранее ограничения из-за пандемии до 11 мая.
Согласно последней информации, в регионе выявлено 504 случая заражения коронавирусом. При этом 7 пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские. Он призвал остальных мужчин последовать своему примеру.
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