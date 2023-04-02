В Норильске задерживаются свыше 20 авиарейсов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В аэропорту Норильска объявили длительные задержки рейсов, некоторым пассажирам придется ожидать перелета два дня. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Длительные задержки были объявлены в связи с неблагоприятными погодными условиями. Их объявили на прибытие и выполнение 22 рейсов авиакомпаний "Сибирь" и "Нордстар" из Москвы, Уфы, Новосибирска, Красноярска, Абакана, Перми, Санкт-Петербурга и в обратном направлении в города Санкт-Петербург, Абакан, Новосибирск, Москва, Пермь, Красноярск.

Максимальная продолжительность задержек может составить порядка двух дней. В Норильске, Красноярске и Абакане организовали надзорные мероприятия, защищающие права пассажиров во время ожидания рейсов.

Ранее в Дептрансе Москвы рассказали, что межрегиональные автобусы из столицы могут задерживаться в связи с ремонтными работами в Ростовской области. Некоторые рейсы могут быть отменены.

Часть автобусных рейсов на юг с автовокзалов Москвы могут задерживаться

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