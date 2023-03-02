Автоэксперт прокомментировал идею изменений правил размещения камер контроля скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил предложение о внесении изменений в правила размещения отдельных автоматизированных систем на российских дорогах, сообщает RT.

Специалист считает, что это хорошая инициатива, однако вряд ли она исполнится.

"К примеру, от практики "засад" отказались давно, но из этого мало что вышло. Данный вопрос должен быть решен как минимум министром МВД, чтобы он дал указания. Если нет обозначения знаков по скоростям, запрета обгона или таблички о фотовидеофиксации, то эти дела должны отправляться на утилизацию. Потому что по-другому бороться с коммерсантами, которые устанавливают камеры фото- и видеофиксации, просто невозможно. Их не останавливает законодательство", – сказал Канаев.

Он напомнил, что в Федерации автовладельцев России уже не раз заявляли о том, что если табличка о фото- и видеофиксации не установлена, то штрафы должны получать фирмы, которые устанавливают средства фиксации и собирают штрафы.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внести изменения в правила размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на российских дорогах.

По его словам, в последние годы в России многое делается для повышения дорожно-транспортной безопасности. Значительная часть дорожного контроля со временем передается в зону ответственности автоматизированных систем.

Это, как подчеркнул Крупник, дает свои позитивные плоды, при этом одновременно приходит много жалоб от автовладельцев на излишнюю строгость и нелогичность размещения отдельных систем контроля движения.

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