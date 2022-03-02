Поезда задерживаются на Белорусском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда следуют с задержками на участке Одинцово – Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

"По техническим причинам движение поездов организовано по трем путям. В связи с этим в пути задержаны пригородные поезда и три пассажирских поезда: № 717 Москва – Минск, № 56 Гомель – Москва, № 4 Брест – Москва", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что железнодорожники делают все необходимое для восстановления движения в соответствии с графиком, а также принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

С 1 марта на нескольких участках Савеловского направления МЖД начали курсировать компенсационные автобусы. Это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры.