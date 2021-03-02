Движение по Тобольскому переулку станет односторонним с 26 марта

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Движение транспорта по Тобольскому переулку с 26 марта станет односторонним. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"Минимальная ширина Тобольского переулка – 3,8 метра. Разъехаться невозможно, автомобилисты вынуждены пропускать друг друга, из-за чего дорога занимает больше времени", – поясняется в сообщении.

По мнению специалистов, введение одностороннего движения сделает переулок более безопасным.

Чтобы не застревать на Тобольском переулке, автомобилистам рекомендуют объезжать его по Вологодскому проезду и улице Углическая.

Ранее стало известно, что самым аварийно опасным временем суток в Москве считается промежуток между 17:00 и 20:00 часами.