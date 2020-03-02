Дорожные ограждения в виде буквы "зю" установили на Севастопольском проспекте

На Севастопольском проспекте странным образом установили дорожные ограждения

На Севастопольском проспекте установили пластиковые дорожные ограждения в виде буквы "зю", передает телеканал Москва 24.

Ограда необычной формы появилась напротив дома № 18. Что этим пытались донести работники, непонятно.

Ранее сообщалось, что в столице нашли самый узкий пешеходный переход. Москвичи сфотографировали мини-зебру на улице Маршала Катукова и выложили снимок в Сеть.

В комментариях пользователи интернета предположили, что людей в этом месте бывает очень мало, поэтому дорожные рабочие решили сэкономить на краске и вместо стандартной разметки нарисовали узенькую полосатую тропинку.