"Эйр Астана" договорилась о полетах из Индии через Оман

Авиакомпания "Эйр Астана", которая не смогла вывезти российских туристов из аэропорта имени Индиры Ганди в Индии, сможет выполнять рейсы по альтернативному маршруту в обход Пакистана.

Ситуация связана с тем, что воздушное пространство Пакистана закрыто для коммерческих рейсов из-за конфликта на границе с Индией.

"В целях разрешения возникшей ситуации "Эйр Астаной" достигнуты соглашения для выполнения полетов в/из Индии альтернативным маршрутом, с посадкой для дозаправки в королевстве Оман", – говорится в сообщении комитета гражданской авиации Казахстана.

Также отмечается, что авиаперевозчик обработал почти 600 обращений пассажиров задержанных или отмененных рейсов. Туристам, которые ожидают вылета из Дели, советуют обратиться в call center для перебронирования билетов.

Ранее в консульском отделе дипмиссии сообщали, что 28 февраля из Индии не смогли вылететь 40 российских граждан – пассажиры "Эйр Астана". Авиакомпания при этом не оказывала должной помощи, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Большинству пассажиров перебукировали билеты на 4-5 марта. К настоящему моменту 20 человек уже отправлены в Россию рейсами различных авиакомпаний.

Конфликт на индо-пакистанской границе обострился в начале недели. Причиной послужило нападение террориста-смертника на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир. После этого 26 февраля Нью-Дели произвел удары по лагерю террористической группировки "Джаиш-э-Мохаммад" на спорной территории в Кашмире. 27 февраля над спорным регионом и вовсе произошел воздушный бой, в котором, по сообщениям СМИ, приняли участие восемь самолетов индийских ВВС и 24 пакистанских.

Небо над Пакистаном для международных рейсов закрыто минимум до 4 марта

Пакистан продлил запрет на полеты: воздушное пространство будет закрыто минимум до 4 марта. Исключение сделали только для четырех местных аэропортов. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям полностью или частично прекратить полеты над Индией, Пакистаном и Афганистаном. Российские авиакомпании перенаправляют рейсы в обход Пакистана через Туркмению и Иран.