Самыми угоняемыми автомобилями в России стали Hyundai Tucson и Kia Sorento

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России самыми угоняемыми автомобилями в 2022 году стали корейские Hyundai Tucson и Kia Sorento, а также японский Mitsubishi Outlander. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховую компанию "Согласие".

"Частота угонов Hyundai Tucson составила самый высокий показатель – 0,43%. Mitsubishi Outlander – 0,17%, Kia Sorento – 0,14%. Далее следуют Hyundai Creta (0,09%), Honda CR-V (0,07%), Renault Sandero (0,08%) и Kia Ceed (0,06%)", – говорится в сообщении.

Следующими в топе по кражам идут Kia Rio (0,04%) и Toyota Camry (0,03%). Специалисты из страховой компании отметили, что Hyundai и Kia регулярно находятся в первых позициях в списке угонов. Это связано с тем, что машин этих марок достаточного много в российском автопарке.

Ранее сообщалось, что первые электромобили "Москвичи Зе" уже поступили в салоны дилерской сети "Авилон". Они уже доступны к покупке за 3 миллиона 500 тысяч рублей. Покупателям предложат 5 вариантов расцветки: красный, белый и голубой, серый и черный.

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