Новогодний эфир будет транслироваться на медиаэкранах в Московском транспорте

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Все каникулы в метро и наземном транспорте будет транслироваться тематический новогодний эфир на более чем 34 тысячах медиаэкрана. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в первые дни 2024 года на медиаэкранах Московского транспорта покажут любимые советские и российские фильмы и мультфильмы, праздничные видеоролики от культурных учреждений столицы, новогодние мероприятия Московского транспорта, кадры новогодней Москвы и графические поздравительные видеоролики.

Также пассажиры Московского транспорта смогут познакомиться с новогодними традициями разных народов нашей страны.

"К Новому году не только украсили подвижной состав, но и подготовили специальный тематический эфир, который позволит скоротать время в пути и создать праздничное настроение нашим пассажирам. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем поездки в городском транспорте еще более комфортными", – рассказал Максим Ликсутов.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в новогоднюю ночь пассажиры совершили более 1,2 миллиона поездок на городском транспорте. Он также рассказал, что наибольшей популярностью в новогоднюю ночь пользовались метро и МЦК – на них совершили 922 тысячи поездок. На наземном городском транспорта (автобусы, электробусы, трамваи) было совершено 228 тысячи поездок. На МЦД москвичи прокатились 70 тысяч раз.

Более 1,2 млн поездок совершили пассажиры в новогоднюю ночь – Собянин