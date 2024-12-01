Рейсы из РФ на Кубу пройдут по расписанию после отмены извещения о дефиците топлива

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Авиационные власти Кубы отменили извещение о нехватке авиатоплива, в связи с чем программа полетов из России в кубинские аэропорты будет выполнена в нормальном режиме. Об этом пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко написал в телеграм-канале.

Как отметили в агентстве, российский Минтранс и Росавиация продолжат следить за воздушным сообщением между Россией и Кубой в целях соблюдения интересов авиакомпаний и граждан РФ.

Ранее в Росавиции сообщили, что программу полетов между РФ и Кубой могут изменить из-за двух извещений, выпущенных авиавластями Кубы. В них было сказано о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро с 08:01 1 декабря по 08:00 8 декабря. С Кубой велись консультации для того, чтобы минимизировать последствия для авиакомпаний РФ.