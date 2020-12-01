Ежедневные автобусные рейсы в Ставрополь запустят с автовокзала "Южные ворота"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Со 2 декабря с автовокзала "Южные ворота" начнут курсировать ежедневные автобусные рейсы в Ставрополь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Продажа билетов по маршруту Москва – Ставрополь стартует 2 декабря. Отправление будет в 17:45 через автостанцию "Орехово" в 18:45", – говорится в сообщении.

Для взрослых проезд на автобусе обойдется в 1,8 тысячи рублей, а для детей до 12 лет в 900 рублей.

Ранее сообщалось, что маршруты автобусов до городских кладбищ перевели на зимнее расписание. В Дептрансе объяснили эту меру тем, что изменяется также и время работы кладбищ. В зимний период их посещают реже.