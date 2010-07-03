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Москва 24

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Общество

15:28

В Сети появилось видео с сидящей за штурвалом девушкой из Краснодара

транспорт общество

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена девушка, сидящая за штурвалом самолета, передает телеканал Москва 24.

На кадрах видно, как молодая девушка за штурвалом самолета летит над городом. Рядом с ней сидит мужчина в одежде пилота. Он объясняет ей, что нужно делать, как на ее действия реагирует самолет.

"Дальше ковролина не упадет, уменьши скорость снижения", – слышен на записи голос второго пилота.

Ранее в Сети появилась видеозапись из кабины летящего самолета, за штурвалом лайнера находится девушка. Автором ролика, вероятнее всего, является пилот, который дает своей знакомой советы.

Следователи начали проверку по факту публикации видео, а также возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В СК считают, что пилот доверил управление самолетом Ан-24 знакомой во время рейса из Якутска в Саккырыр. У девушки не было допуска к полетам и свидетельств с соответствующими квалификационными отметками. При этом на борту лайнера находились пассажиры.

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