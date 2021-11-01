Андрей Бочкарев: восточный участок БКЛ метро готов более чем наполовину

10:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Восточный участок Большой кольцевой линии столичного метро готов на 55%, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
Он напомнил, что в состав 11-километрового участка БКЛ войдут станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар". Строительство станции "Печатники" завершено на 45%.
"На станции почти наполовину завершено возведение основных конструкций – уложено 22 000 кубометров бетона, также продолжается возведение внутренних перегородок, строители приступили к архитектурно-отделочным работам", – отметил Бочкарев.
По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, вынос инженерных сетей завершен на 70%.
"Почти наполовину выполнены работы по гидроизоляции станции "Печатники". В ноябре планируется начать монтаж инженерных систем. Кроме того, начинается разработка котлована пересадочного узла", – подчеркнул Кравцов.
Ранее Бочкарев заявил, что строительство БКЛ метро планируется завершить на год раньше срока – в 2022 году. Уже в этом году планируется запуск 10 станций БКЛ. Заработает большая часть нового кольца, а в следующем году линия полностью замкнется.
"Это наш город": станция "Кленовый бульвар" БКЛ метро готова более чем наполовину
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