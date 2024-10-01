Электробусы в Москве начали обслуживать на эксплуатационной площадке "Чертаново"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московские электробусы начали обслуживать на эксплуатационной площадке "Чертаново". Об этом заявил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов, передает портал мэр и правительства Москвы.

Свыше 60 единиц современного экологичного транспорта Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ) уже выходят на пять маршрутов юга и юго-запада столицы. Помимо этого, Дептранс продолжает развивать в столице инфраструктуру парков для электробусов, чтобы больше экологичной техники выходило на маршруты города.

Как отметил вице-мэр, это позволяет повышать качество поездок и положительно влияет на экологию.

"Площадка "Чертаново" стала 11-й, которая начала обслуживать электробусы. Расширяем сеть электротранспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – добавил Ликсутов.

Кроме того, исключительно инновационный транспорт обслуживают в электробусных парках "Митино" и "Салтыковка", а также в парках "Сокол", "Верхние Лихоборы" и "Останкино". Электробусами и автобусами также занимаются в парке "Красная Пахра", на площадках "Бибирево", "Фили", "Новокосино" и "Нагорная".

Там специалисты моют и чистят машины между рейсами, проверяют исправность всех систем и заряжают аккумуляторные батареи. В свою очередь, представители завода-изготовителя ремонтируют и проводят сервисное обслуживание техники.

Между тем в Москве все водители, являющиеся работниками Мосгортранса, на регулярных городских маршрутах автобусов и электробусов перешли на путевые листы с QR-кодами. Они снижают нагрузку на водителей, экономят их время и повышают эффективность работы городского транспорта.

Путеводный лист содержит информацию о медосмотре водителя, маршруте и техническом состоянии транспорта. При этом с прошлого года цифровой документ считается равнозначной заменой устаревшего бумажного аналога.