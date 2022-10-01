РФ не переизбрали в Совет Международной организации гражданской авиации – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

РФ не была переизбрана в руководящий Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщает Reuters.

По данным источника, страна не набрала нужное количество голосов для сохранения места в Совете, что связано со спецоперацией России по защите ЛНР и ДНР.

Уточняется, что всего в управляющий совет ИКАО входят 36 членов.

Ранее британские власти ослабили ограничительные меры в сфере авиационного страхования для лиц, связанных с Российской Федерацией. Отмечалось, что из законодательного положения об антироссийских санкциях было исключено положение о финансовых услугах и средствах, связанных с товарами и технологиями, на ввоз которых наложены ограничения.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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