Алексей Кучмин: комплексное устройство ж/д переездов – основной залог безопасности

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Для повышения безопасности железнодорожных переездов необходимо исключить возможность быстрого "проскока" через них транспортных средств. По факту, нужно комплексное устройство всего ж/д переезда, и это не только установка новых шлагбаумов, но также светофоров и знаков с внутренней подсветкой. Об этом рассказал инженер-изобретатель, член Общественного совета при Минтрансе России Алексей Кучмин.



По его мнению, на переездах через ж/д пути нужно оборудовать схожую с дорожной инфраструктуру: ставить Г-образные опоры, светодиодные знаки, "подсвечивать" объект, который требует повышенного внимания.

Он отметил, что согласно статистике ГАИ, только за текущий год в России на железнодорожных переездах произошло 90 ДТП. В результате погибли 44 человека, еще 111 получили ранения разной тяжести.

"В основной массе виновники таких ДТП – водители, которые нарушают правила проезда. Для решения этого вопроса Минтранс рассматривает возможность значительно увеличить количество камер, фиксирующих нарушения на железнодорожных переездах. Но, на мой взгляд, необходимо пойти дальше – создать условия, чтобы нарушение правил проезда через ж/д переезды стало физически невозможным", – отметил Алексей Кучмин.

По его словам, как и любые другие участки дорог, переезды нужно оборудовать с учетом возможных нарушений со стороны автомобилистов.



"После барьеров обычно на дороге появляются поперечные дырки, покрытые резиной, и со временем это превращается в колею, где машины застревают либо медленно проезжают, что мешает другим оперативно проскочить. Нужно регулярно менять резинокордовый настил, чтобы поддерживать покрытие в надлежащем состоянии и исключить возможность создания пробки на переезде. Идеальным же решением повышения безопасности на переезде станет строительство эстакад", – считает Кучмин.

Ранее Кучмин рассказал, что стремительному развитию транспортного комплекса Москвы способствует запрос жителей на высокий уровень сервиса и налаженный механизм обратной связи столичного Дептранса. По его словам, город оказывает поддержку разработчикам новых технологий, благодаря чему в столице реализуются прорывные проекты, в числе которых и беспилотный общественный транспорт. Он считает, что автономный транспорт в первую очередь призван минимизировать аварийность.