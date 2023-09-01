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01:53

Транспорт

Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано и отменено в общей сумме 44 рейса. Об этом сообщается на сайте сервиса "Яндекс.Расписания".

По данным сервиса на 01:50 по московскому времени, во Внуково задержано 10 рейсов, еще 5 отменено, в Домодедово – 10 рейсов задержаны, 14 отменены, в Шереметьево наблюдается задержка 3 рейсов, еще 2 отменены.

Утром 31 августа в столичных аэропортах задержали и отменили около 150 рейсов.

До этого Сергей Собянин сообщал, что ПВО уничтожили беспилотник в Воскресенском районе Подмосковья, он летел по направлению к Москве. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

Собянин: предварительно пострадавших после уничтожения летевшего к Москве БПЛА нет

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