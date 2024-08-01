ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Жителей и гостей столицы призвали пересесть на метро в связи с наблюдающимися в столице дождями. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы со ссылкой на ЦОДД.

Кроме того, водителям порекомендовали держать дистанцию от впереди идущих машин, а также соблюдать скоростной режим.

Сейчас, по информации департамента, интенсивное движение фиксируется на Ярославском шоссе в сторону центра, на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал и на внутренней стороне МКАД в районе улицы Подольских Курсантов.

При этом вечером ожидаются локальные затруднения в центре, на ТТК и на вылетных магистралях в сторону области. На движение на столичных дорогах могут влиять погодные условия, низкие скорости и небольшие аварии.

"Будьте внимательны. Не отвлекайтесь на телефон во время движения", – уточнили в департаменте.

В комплексе городского хозяйства Москвы призвали граждан не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

1 августа синоптики спрогнозировали облачную погоду с прояснениями и дождь с грозой. Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 20 до 22 градусов. Скорость западного ветра составит 6–11 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 738 миллиметров ртутного столба.

В начале августа в Москве сохранится неустойчивая погода. Так, до 5 августа включительно ожидаются дожди.

