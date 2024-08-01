Дождь с грозой ожидаются в Москве 1 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и дождь с грозой ожидаются в столице и области в четверг, 1 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 20 до 22 градусов, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов. Скорость западного ветра составит 6–11 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 738 миллиметров ртутного столба.

В столице в начале августа сохранится неустойчивая погода. Фон атмосферного давления будет пониженным, поэтому будет преобладать облачная погода с прояснениями. Кроме того, до 5 августа включительно ожидаются дожди.

Погода прогнозируется прохладной и дождливой, так как всю текущую неделю город будет находиться в тылу циклона.

