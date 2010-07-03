Почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внукове перенесли один рейс.

В свою очередь, в Шереметьеве задержали 11 рейсов, а в Домодедове – 19 и семь отменили.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве пассажиры незаконно проникли в самолет.