Расписание поездов на вокзалах стали показывать по местному времени

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Данные о прибытии и отправлении поездов теперь отображаются на электронных табло на ж/д станциях с учетом местного времени.

Как уточнили в РЖД, с 1 августа 2018 года информация на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах отображается по местному времени. Ранее указывалось только московское время.

Аналогичные изменения были внесены в порядок оформления проездных документов на поезда РЖД, отправляющиеся с 1 августа текущего года.

Ранее на бланках железнодорожных билетов отмечалось только московское время. С 4 мая стали фиксировать и московское, и местное время.