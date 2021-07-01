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Москва 24

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Транспорт

01:38

График движения поездов изменится на Белорусском направлении МЖД 2 и 5 июля

транспорт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

График движения поездов скорректируют на Белорусском направлении МЖД 2 и 5 июля. Об этом информирует сайт Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Как пояснили в пресс-службе, на участке Уваровка – Бородино будет проводиться капитальный ремонт путей.

"Некоторые поезда на участке проследуют по одному пути поочередно. У части – изменится время отправления и прибытия. Несколько электропоездов выведут из расписания", – заявили в ЦППК.

Там отметили, что для удобства пассажиров, следующих из Можайска в Москву, будет введен компенсационный автобус Можайск – Дорохово. Его отправление с Можайского автовокзала назначено на 10:30.

Автобус будет совершать следующие остановки:

  • 10:50 – "Шаликово-2" (автобусная остановка на Можайском шоссе)
  • 11:05 – "платформа "Партизанская" (автобусная остановка на Можайском шоссе)

Для проезда на компенсационном автобусе нужно предъявить проездные документы на пригородные поезда данного маршрута. В ЦППК попросили пассажиров планировать поездки заранее.

"Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее движение было ограничено на участке от станции Рассказовка до станции Говорово Солнцевской линии метро. Позднее движение удалось восстановить.

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