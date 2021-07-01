График движения поездов изменится на Белорусском направлении МЖД 2 и 5 июля

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
График движения поездов скорректируют на Белорусском направлении МЖД 2 и 5 июля. Об этом информирует сайт Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Как пояснили в пресс-службе, на участке Уваровка – Бородино будет проводиться капитальный ремонт путей.
"Некоторые поезда на участке проследуют по одному пути поочередно. У части – изменится время отправления и прибытия. Несколько электропоездов выведут из расписания", – заявили в ЦППК.
Там отметили, что для удобства пассажиров, следующих из Можайска в Москву, будет введен компенсационный автобус Можайск – Дорохово. Его отправление с Можайского автовокзала назначено на 10:30.
Автобус будет совершать следующие остановки:
"Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК", – резюмировали в пресс-службе.
Ранее движение было ограничено на участке от станции Рассказовка до станции Говорово Солнцевской линии метро. Позднее движение удалось восстановить.
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