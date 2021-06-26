Движение поездов на Солнцевской линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Солнцевской линии метро восстановили после падения человека на пусти на станции Солнцево. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Из-за инцидента ограничивалось движение на участке от станции Рассказовка до станции Говорово. В обратном направлении, по данным Дептранса, поезда следовали с увеличенными интервалами.

На данный момент движение вводится в график.

Накануне инцидент с падением человека на пути произошел Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Информация о состоянии пострадавшего не уточнялась.