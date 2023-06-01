Кабмин принял решение о поэтапном возврате техрегламента для автопрома к февралю 2024 года

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Правительство РФ приняло решение о поэтапном возврате техрегламента в автопроме на период до 1 февраля 2024 года. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщает ТАСС.

Действующие сейчас смягчения будут отменять постепенно, а сроки предъявления новых требований согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств с учетом их технических возможностей и готовности.

"С 1 июня 2023 года выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже 2. Кроме того, с 1 декабря 2023 года к автомобилям будет предъявляться обязательное требование по оснащению антиблокировочной системой тормозов", – указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в РФ подходят к концу запасы иностранных автомобилей массового сегмента. По данным известных дилерских сетей, в стране осталось всего лишь 313 доступных иномарок.