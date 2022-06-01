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Транспорт

15:07

ЦППК подарит юным пассажирам праздничные открытки в честь Дня защиты детей

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Сотрудники ЦППК подарят юным пассажирам праздничные открытки в честь Дня защиты детей. Их можно получить при обращении в кассу, сообщается на сайте перевозчика.

"Памятный сувенир можно будет получить на станциях Детская Ярославского направления и Тушинская Рижского направления, а также на головных вокзалах столицы: Белорусском, Савеловском, Курском и Рижском", – говорится в сообщении.

Открытки напомнят юным пассажирам о безопасности на железной дороге. На них нарисовали детей, которые вышли на перрон с мамой и не заступают за ограничительную линию.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен подготовил подарки для юных пассажиров в Международный день защиты детей. Поздравительные пожелания произнесут герои мультфильмов "Смешарики" и "Фиксики". Также с 12:00 до 20:00 на Северном речном вокзале и станциях Кольцевой линии метро детям будут дарить мягкие игрушки, блокноты, карандаши и леденцы.

В День защиты детей в Москве пройдет Большой фестиваль школ искусств

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