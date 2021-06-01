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Транспорт

12:19

Домодедово открыл "зеленый коридор" для вылета детских групп на летний отдых

транспорт дети

Фото: depositpgotos/t.tomsickova

К Дню защиты детей в аэропорту Домодедово появился "зеленый коридор" для детских групп, вылетающих на летний отдых, сообщает пресс-служба перевозчика.

Для них организованы отдельные каналы входного и предполетного досмотра, стойки регистрации и специальные зоны ожидания. Кроме того, для детских групп ввели приоритет при проходе на борт самолета – до начала посадки остальных пассажиров.

Всего за первые четыре месяца 2021 года аэропорт обслужил более 231 тысячи детей, что на 40% выше аналогичного периода 2020 года.

Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с восемью странами. С 10 июня самолеты будут летать в Австрию, Албанию, Ливан, Венгрию, Маврикий, Люксембург, Хорватию и Марокко.

Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с 8 странами

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