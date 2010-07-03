Станция "Спортивная" заработала в обычном режиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии метро вернулся к работе в обычном режиме, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Ранее он был доступен только для входа. При отъезде из спорткомплекса "Лужники" советовали идти через северный вестибюль, а также призывали пользоваться МЦК Лужники.

1 и 2 мая в "Лужниках" проходит спортивный праздник в честь открытия летнего сезона. Для посетителей работают более 20 площадок.

Всего на майские праздники в столице придется свыше 200 мероприятий. Они состоятся на пяти площадках в центре, 16 – в округах столицы, 30 – в городских парках.