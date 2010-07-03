Южный вестибюль станции метро "Спортивная" работает только на вход

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Южный вестибюль станции метро "Спортивная" Сокольнической линии доступен только для входа пассажиров, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Для выхода можно пользоваться северным вестибюлем, уточнили в метро. Ранее там также призывали при отъезде из спорткомплекса "Лужники" идти через северный вестибюль или ехать через МЦК Лужники.

1 и 2 мая в "Лужниках" проходит спортивный праздник в честь открытия летнего сезона. Для посетителей работают более 20 площадок. Всего на майские праздники в столице состоится свыше 200 мероприятий.