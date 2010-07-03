В метро предупредили о загруженности некоторых вестибюлей "Спортивной"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московское метро призывает при отъезде из спорткомплекса "Лужники" пользоваться северным вестибюлем станции "Спортивная", а также станцией МЦК Лужники, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

1 и 2 мая в "Лужниках" проходит спортивный праздник в честь открытия летнего сезона. Для посетителей работают более 20 площадок. Зрители увидят показательные выступления спортивных команд, здесь же ожидается музыкальный фестиваль.

Всего на майские праздники в столице пройдет свыше 200 мероприятий. Это концерты, акции памяти, спектакли, выставки, спортивные программы и мастер-классы. Они запланированы на пяти площадках в центре, 16 – в округах столицы, 30 – в городских парках.